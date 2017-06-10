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محافظ سوهاج:توفير 25 عجلا سودانيا لبيعها بالمنافذ بسعر 80 جنيها للكيلو
عيد الاضحى - اضحية - لحوم

محافظ سوهاج:توفير 25 عجلا سودانيا لبيعها بالمنافذ بسعر 80 جنيها للكيلو

2017-06-10 16:44:51

 

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إنه تم توفير 25 عجلا سودانيا وتوزيعها لبيعها بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 80 جنيها للكيلو.
وأضاف المحافظ - فى تصريح اليوم السبت - إن هناك تنسيقا وتعاونا بين المحافظة ومديرية التموين وهيئة الرقابة الإدارية من أجل توفير المواد الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لمحاربة الغلاء وحماية محدودى الدخل ، لافتا إلى أنه يتم نقل اللحوم إلى منافذ البيع تحت إشراف كامل من الطب البيطرى وفى سيارات مجهزة بالثلاجات .
وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالإشراف والمتابعة على عمليات بيع اللحوم بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى وإدارات المتابعة بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لضمان عدم التلاعب في الأسعار المقررة والتوزيع العادل للمواطنين ووصول اللحوم للمستحقين.

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