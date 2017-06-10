اعتمد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بالمحافظة، اليوم السبت، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 73%.

صرح بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد حسام الدين، مضيفا أنه تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية بمختلف مدارس المحافظة هذا العام 67 ألفا و151 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 66 ألفا و867 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 48 ألفا و725 طالبا وطالبة، وحصل 115 طالبا وطالبة من الناجحين على الدرجة النهائية بمجموع 300 درجة.

وأشار إلى أن المحافظ اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 64%، حيث تقدم للامتحانات 2609 طلاب، حضر منهم الامتحانات 2514 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 1620.. فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 91.1%، حيث تقدم للامتحان 90 طالبا وطالبة، ونجح منهم 82.

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