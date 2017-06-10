مدير مستشفى "57357": الهجمة الشرسة ضد المستشفى يقف وراءها الإخوان2017-06-10 16:27:38
أكد الدكتور شريف أبو النجا مدير عام مستشفى سرطان الأطفال (57357) أن الهجمة الشرسة التى تتعرض لها حاليا المستشفى وراءها جماعة (الإخوان) الإرهابية، والتى تقوم بنشر الأكاذيب على مواقع التواصل الإجتماعى مدعية معلومات غير صحيحة عن المستشفى.
وأعرب الدكتور أبو النجا - فى تصريح له على هامش زيارة الدكتور خالدعبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمستشفى اليوم /السبت/ - عن أسفه لتلك الهجمة الشرسة التى تهاجم أنجح كيان طبى فى مصر يعالج 600 طفل يوميا بالمجان ودون أية تفرقة.
وشدد على أنه لا توجد واسطة فى قبول حالات المرضى بالمستشفى، كما أنه لا يوجد اختيار للحالات لتلقى العلاج فى المستشفى لرفع نسبة الشفاء كما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى.
كما أعرب عن أسفه من أن عدد من الأطباء يشاركون فى تلك الهجمة على المستشفى دون أي أدلة وحقائق، إلى جانب مجموعة من الأطباء لصالح جمعيات خيرية آخري، مشيرا إلى أن المستشفى بها 320 سريرا، وأن علاج مرض السرطان يستغرق حوالى 3 سنوات ويتكلف للطفل الواحد من 400 إلي 600 ألف جنيه.
-
كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
-
أهم المشروبات الرمضانية.. وفوائدها الغذائية للصائمين
قال الدكتور مصطفى سارى استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية، إن الأقبال على المشروبات الطبيعة بعينها يزداد في شهر رمضان، الذي تزامن مجيئه هذا العام مع ارتفاع ...Sat, 10 Jun 2017 10:36:47 GMT
-
الأمن الكويتي يستدعي 3 مواطنين ضمن قائمة الإرهاب العربية
استدعى جهاز أمن الدولة في الكويت الـ 3 كويتيين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وقالت صحيفة “القبس الكويتية ...Sat, 10 Jun 2017 07:37:01 GMT
-
أميركية تنجب أضخم مولودة في العالم
أنجبت سيدة أمريكية ما يُعتقد أنه أضخم مولود في العالم، تجاوز وزنه ستة كيلوغرامات، وقد عبرت والدة المولود وهي بنت، أنها تبدو وكأنها طفلة كبيرة بالفعل. ومن خلال صور ...Sat, 10 Jun 2017 09:54:34 GMT
-
السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية ...Sat, 10 Jun 2017 09:49:23 GMT
-
تعرف على السبب الرئيسي لتصعيد السعودية هجمتها ضد قطر
كشفت مصادر أمريكية عما أسمته بـ”السبب الرئيسي” للتصعيد من قبل أمراء المملكة العربية السعودية ضد قطر. وقال، جيم جاتراس، المستشار السابق للحزب الجمهوري في مجلس ...Sat, 10 Jun 2017 08:39:34 GMT
-
ترامب يخطط للقاء بوتين الشهر المقبلSat, 10 Jun 2017 08:10:31 GMT
-
ننشر برنامج زيارة الرئيس السيسي لألمانيا
قال السفير بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة للعاصمة الألمانية برلين تأتي بناء على الدعوة الموجهة للرئيس من المستشارة ...Sat, 10 Jun 2017 09:54:34 GMT
-
منذ بداية 2017.. 20 «وفداً روسياً» يبحثون التعاون مع مصر
قال نيكولاي أسلانوف، الممثل التجاري الروسي بالإنابة في القاهرة، إن 20 وفدا من رجال الأعمال الروس زاروا مصر، خلال الفترة من يناير إلي مايو 2017، لبحث سبل تعزيز التعاون ...Sat, 10 Jun 2017 09:24:51 GMT