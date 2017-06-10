أكد الدكتور شريف أبو النجا مدير عام مستشفى سرطان الأطفال (57357) أن الهجمة الشرسة التى تتعرض لها حاليا المستشفى وراءها جماعة (الإخوان) الإرهابية، والتى تقوم بنشر الأكاذيب على مواقع التواصل الإجتماعى مدعية معلومات غير صحيحة عن المستشفى.

وأعرب الدكتور أبو النجا - فى تصريح له على هامش زيارة الدكتور خالدعبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمستشفى اليوم /السبت/ - عن أسفه لتلك الهجمة الشرسة التى تهاجم أنجح كيان طبى فى مصر يعالج 600 طفل يوميا بالمجان ودون أية تفرقة.

وشدد على أنه لا توجد واسطة فى قبول حالات المرضى بالمستشفى، كما أنه لا يوجد اختيار للحالات لتلقى العلاج فى المستشفى لرفع نسبة الشفاء كما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما أعرب عن أسفه من أن عدد من الأطباء يشاركون فى تلك الهجمة على المستشفى دون أي أدلة وحقائق، إلى جانب مجموعة من الأطباء لصالح جمعيات خيرية آخري، مشيرا إلى أن المستشفى بها 320 سريرا، وأن علاج مرض السرطان يستغرق حوالى 3 سنوات ويتكلف للطفل الواحد من 400 إلي 600 ألف جنيه.