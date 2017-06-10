الجنين يميز الوجوه البشرية في رحم أمه2017-06-10 16:10:14
اكتشف علماء، مؤخرا، أن الجنين يكتسب القدرة على تمييز الوجوه البشرية وهو ما يزال داخل رحم والدته.
وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن عددا من الأجنة أبدوا تفاعلا حين رأوا أشكالا ضوئية تشبه ملامح الإنسان، على جدار الرحم.
أما لدى عرض أشكال ضوئية أخرى على جدار الرحم، فلم يتفاعل الأجنة، بالشكل نفسه، الأمر الذي يظهر أنهم يملكون قدرة على التمييز في فترة مبكرة.
وأوضح فانسنت رايد، وهو باحث في جامعة لانكستر البريطانية قاد الدراسة الطبية، أن ما تم التوصل إليه مؤخرا يقدم إضافة علمية بشأن طريقة تطور النظام البصري لدى الأجنة.
وأجرى باحثون دراستهم استنادا إلى عينة من الأجنة يصل عمرها إلى الشهر الثامن، وقد عرضت أشكال ضوئية قريبة من ملامح الإنسان على جدار الرحم.
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