أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان الاستمرار في تطوير التعليم الأزهري عامًا بعد آخر حتى يكون على النحو الأفضل والمرجو منه، وينافس خريجوه في المحافل الدولية بقوة، وهو ما لا يتأتى إلى بالإجراءات الحاسمة التي بدأناها منذ ثلاث سنوات وبدأت تؤتي ثمارها مبكرا.

جاء ذلك فى تصريح لوكيل الأزهر خلال تفقده اليوم /السبت/ لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات مصر الجديدة ومعهد بنين العباسية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الأحياء.

وأوضح وكيل الأزهر أن الامتحانات تسير كما هو مخطط لها في هدوء تام وانضباط داخل اللجان وخارجها، والطلاب وأولياء الأمور لديهم ارتياح كبير لما تم اتخاذه من إجراءات لضبط اللجان ومنع الغش وتغيير نظام الأسئلة ، وخير دليل على ذلك عدم وجود تكدس لأولياء الأمور أمام اللجان كما كان في الأعوام السابقة ، فهناك ثقة كبيرة منهم أن أبناءهم سوف يحصلون على حقوقهم كاملة.

وأكد شومان حرص المسئولين على مستقبل أبناء الأزهر وأهمية تأهيلهم تأهيلًا جيدًا ، من خلال تطوير العملية التعليمية وتحديث طرق التدريس وتدريب المعلمين وتوفير الكتب الدراسية من بداية العام الدراسي في المعاهد وكذلك على بوابة الأزهر بنسخ إلكترونية لسهولة اقتنائها على الهواتف والأجهزة المحمولة، مشيرًا إلى أن هناك ارتياح كبير من أولياء الأمور تجاه ما يحدث من تطوير في المنظومة التعليمية وخاصة الامتحانات بالأزهر الشريف.

وشدد على أن ظاهرة الغش في الامتحانات باتت منحصرة في أضيق الحدود بفضل الإجراءات الحاسمة تجاه هذه الظاهرة التي تدمر مستقبل أبنائنا الطلاب، ولذلك فإننا نكثف الجهود حاليًا في إطار تطوير التعليم نفسه وصقل الطالب الأزهري بالعلوم الدينية والدنيوية والمهارات اللازمة لنشر رسالة الأزهر ومنهجه في مختلف التخصصات، وإعادة تأهيل الطالب تأهيلًا شاملًا يتوافق والدور المنوط بالأزهر الشريف تجاه الأمة الإسلامية والعربية.

وخلال جولته ناقش وكيل الأزهر بعض الطلاب في النظام الجديد للامتحانات واستمع لملاحظتهم ووعد بتفاديها في الأعوام المقبلة.