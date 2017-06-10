ماكرون يتجاوز ترامب.. "لنجعل كوكبنا عظيما مجددا"2017-06-10 15:58:30
أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، موقعا إلكترونيا جديدا على الإنترنت باسم “اجعلوا كوكبنا عظيما مرة أخرى”، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية المناخ في باريس.
وتبدو مبادرة ماكرون الجديدة، انتقادا غير صريح، لترامب، الذي ارتبط بهذه المقولة أثناء حملته الانتخابية حين رفع شعار “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.
كما أنها جاءت بعد أيام من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقال ماكرون في تصريح نقله موقع “إكزامينر”، إن “فرنسا أصبحت مركزا للابتكارات والعلوم والتكنولوجيا والتقدم”. مضيفا “لدينا العديد من مراكز البحوث كالسوربون وباريس ساكلاي، وهذه الأماكن التي يجب العمل فيها لتطوير مبادرات جديدة تساعد كوكبنا”.
وأوضح ماكرون أن “هذا الموقع بمثابة أداة ملموسة لتمكين وتسهيل وصول كل مواطن ملتزم، ويضم صفحة لإيصال المعلومات الخاصة بهم والفرص المتاحة، إذا قرروا الانتقال والعمل في فرنسا”.
وأشار ماكرون إلى أن “يجمعنا كوكب واحد، ومعا يمكننا أن نحدث فارقا”، وأضاف “فرنسا دأبت دائما على خوض معارك من أجل حقوق الإنسان، واليوم عازمون على قيادة والانتصار بمعركة تغيير المناخ”.
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