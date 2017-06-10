باحثون: هكذا تم اكتشاف أقدم إنسان عاقل بالمغرب2017-06-10 15:53:52
قال باحثون الجمعة إن اكتشاف جمجمة أقدم إنسان عاقل على وجه الأرض حتى الآن تعود إلى أكثر من 300 ألف عام بجبل إيغود باليوسفية وسط المغرب تم على مرحلتين.
وقال عبد الواحد بن نصر الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط في مؤتمر صحفي، إن اكتشاف جمجمة الإنسان العاقل جاء بعد “بحث مضن ومثابرة” على مرحلتين. حسبما أوردت رويترز.
وأضاف أن البحث بدأ منذ الستينيات من القرن الماضي بواسطة الجيل الأول من الباحثين حيث عثر على بقايا إنسان ومجموعة متحجرة تعود للعصر الحجري الوسيط “إلا أنه لم يكن بالإمكان التدقيق في تاريخها وبالتالي لم تعط النتائج المرجوة حول ظهور الإنسان العاقل”.
وتابع أن المرحلة الثانية من البحث بدأت عام 2004 بواسطة الجيل الثاني من الباحثين “وابتداء من 2007 بدأنا نكتشف بقايا هذا الإنسان وحتى 2016”.
وقال بن نصر إنه اكتشف مع هذا الإنسان أدوات صيد “إذ كان يعيش على صيد الغزلان”. بالإضافة إلى جمجمة مراهق وطفل وإنسان آخر “يرجح أنها أنثى”.
وأضاف أن هذا الاكتشاف “يشكل قفزة نوعية بالنسبة للبحث الأثري في المغرب وسيغير المفاهيم والمعطيات حول تاريخ البشرية”.
ومن جهته قال وزير الثقافة المغربي محمد الأعرج إن “هذا الاكتشاف العلمي الجديد تم في إطار برنامج بحث علمي يسهر على تنفيذه المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط التابع لوزارة الثقافة والاتصال بالتعاون مع معهد ماكس بلانك بألمانيا”.
وأضاف أن بقايا هذا الإنسان المنتمي لصنف الإنسان العاقل تم تحديد عمرها بواسطة “التقنية الإشعاعية لتحديد العمر حيث تم تأريخها بنحو 300 ألف عام وبالتالي فهي تعتبر أقدم بقايا لفصيلة الإنسان العاقل تم اكتشافها حتى يومنا هذا”.
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