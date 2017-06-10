فيس بوك يرغب في التجسس على المستخدمين عبر هواتفهم2017-06-10 15:49:28
لا يوجد حدود للإبداع والابتكار في موقع فيس بوك، الذي يطلق ميزات وتقنيات حديثة على الدوام، ولكن قد تدفع أحدث اختراعات، مارك زوكربيرغ، المستخدمين للقلق نوعا ما.
حصلت فيسبوك مؤخرا على براءة اختراع، وافق عليها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، توضح كيف يمكن التنبؤ بمشاعر المستخدم، استنادا إلى سرعة الضغط على لوحة المفاتيح وكيفية استخدام الهاتف الذكي.
وتقترح براءة الاختراع إضافة ميزات على الرسائل النصية، لتعكس مشاعر المرسل. وما يثير القلق حول هذا الأمر، هو تقنيات الكشف عن المشاعر والمحتوى، حيث تبين التفاصيل أن موقع فيسبوك، يرغب في التجسس أيضا على مستخدميه، عبر كاميرات الهواتف الذكية.
وسيقوم النظام المقترح بالتقاط صورة الهدف، وتحديد مشاعر المستخدم وتخزين البيانات.
ونُشر اقتراح براءة اختراع آخر الشهر الماضي، على أساس التعرف على الوجه، يركز على توليد الرموز التعبيرية على أساس معالم وجه المستخدم. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم التقاط صورة سيلفي، وسيقوم النظام بخلق رموز تعبيرية مشابهة لتعابير الوجه.
وتشمل ابتكارات فيس بوك الأخرى، إطلاق “روبوت” يمكنه التنقل على عجلتين أو 3 عجلات. وتنص براءة الاختراع على أن الروبوت سيتضمن شاشة عرض وكاميرا ومكبر صوت وميكروفونات.
وفي عام 2014، قدم مارك زوكربيرج براءة اختراع لكشف الحالة العاطفية عند المستخدمين، ممن اختاروا عدم مشاركة هذا الأمر على حسابهم الشخصي.
وتهدف براءة الاختراع إلى استنتاج حالة المستخدمين العاطفية، استنادا إلى تفاعلاتهم مع غيرهم من المستخدمين على الموقع الاجتماعي، وذلك لاستهدافهم من قبل المعلنين.
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