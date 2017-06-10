فاق معالج آبل الجديد “A10X Fusion”، المخصص للأجهزة المحمولة، كل التوقعات بتسجيله رقما قياسيا في مؤشر AnTuTu.

وقد حصلت الشريحة، المركبة في النموذج الجديد من آيباد برو، لدى مؤشر AnTuTu على أكثر من 234 ألف نقطة. وعلى سبيل المقارنة، حصد آيفون 7 حوالي 180 ألف نقطة، وسامسونغ “غالاكسي إس 8” 200 ألف نقطة.

كما سجل الحاسوب اللوحي “آي باد برو” رقما ملحوظا في مؤشر “Geekbench”، حيث بلغت نتيجته نحو 9 آلاف نقطة.

هذا ويقوم موقع “AnTuTu” بتقييم الأجهزة الإلكترونية عبر قوة المعالجة، وسرعة الذاكرة، ونظام الرسومات وسرعة محرك الأقراص. ويعتبر هذا الموقع أحد أكثر المعايير شعبية في عالم الأجهزة النقالة.

يذكر أنه تم عرض آيباد برو 10.5 بوصة، في معرض WWDC 2017 في سان خوسيه (كاليفورنيا)، حيث يحتوي على كاميرا 12 ميجابكسل بالإضافة إلى ميزة التثبيت البصري.