أعلنت شركة “روس إلكترونيكا” الروسية عن بدء تصنيع الدفعة التجريبية من حواسب “Elbrus 101” المخصصة للاستخدام المحلي.

ووفقا لأرسيني بريكين نائب المدير العام للشركة فإن “الدفعة الأولى من الأجهزة التي تتكون من 50 كمبيوترا، ستكون جاهزة في يوليو 2017، هذه الأجهزة التي تم تطويرها بخبرات محلية، مصممة لتكون بديلا للمستخدمين الروس عن استعمال الكمبيوترات الأجنبية.. نحن نتوقع أن تلاقي رواجا كبيرا في القطاعين العام والخاص في البلاد”.

ويشير الخبراء إلى أن “هذه الكمبيوترات مزودة بمعالجات أحادية النواة من نوع “Elbrus-1c”، ومعالجات صور مدمجة قادرة على معالجة مقاطع الفيديو والصور وإظهارها بدقة “4K”، وأهم ميزة في هذه الأجهزة هي القدر العالي من الأمان وحماية المعلومات فهي تعمل بأنظمة تشغيل معدلة من نظام التشغيل ОС Linux، ما سيجعلها مرغوبة من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية”.

ومن المخطط ان تبدأ “روس إلكترونيكا” بإنتاج تلك الكمبيوترات بكميات كبيرة لطرحها في الأسواق بداية العام القادم، حيث من المتوقع أن تستخدم تلك الأجهزة في الشركات الحكومية والخاصة في روسيا، وأن تستعمل كأجهزة تحكم أساسية يعتمد عليها في الإنتاج الصناعي، ومن الممكن أن تستخدم في وسائل النقل العامة والسيارات الخاصة.