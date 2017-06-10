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ناسا: 10 كويكبات قد تشكل خطرا على الأرض
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ناسا: 10 كويكبات قد تشكل خطرا على الأرض

2017-06-10 15:35:09

اكتشفت وكالة ناسا 97 جسما فضائيا العام 2016، في إطار بعثة NEOWISE للبحث عن الأجسام الفضائية القريبة من الأرض، عن طريق الرصد بالأشعة تحت الحمراء.

وكشفت ناسا أن 28 جسما من تلك المكتشفة، تعتبر قريبة من الأرض، بينما يقع 64 منها في نطاق حزام الكويكبات الرئيسي، إضافة إلى خمسة مذنبات.

هذا وصنفت ناسا 10 كويكبات من أصل 97 جرما، على أنها قد تكون خطيرة على الأرض، وأوضحت الوكالة من خلال موقعها على الإنترنت مواقع تلك الأجسام، وبعدها عن الأرض.

يذكر أن درجة خطورة الأجرام الفضائية تصنف بناء على حجمها وبعدها عن مدار الأرض. وتعمل بعثة NEOWISE منذ 2013، بواسطة تلسكوب WISE الفضائي الذي يستخدم خريطة السماء مليئة بالنجوم المصورة في نظام الأشعة تحت الحمراء.

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