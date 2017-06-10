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عطل فنى يتسبب فى تغيير طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت
مصر للطيران2

عطل فنى يتسبب فى تغيير طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت

2017-06-10 15:30:43

تسبب عطل فنى فى طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت، فى تغيير الطائرة للتمكن من إتمام الرحلة، وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه فى أثناء إنهاء إجراءات إقلاع طائرة شركة مصر للطيران رقم 610 المتجهة للكويت، فوجئ قائد الطائرة بوجود عطل فنى يحول دون إتمام الرحلة، وعلى الفور تم استدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل.

وأضافت المصادر، أن فرق الصيانة فشلت فى إصلاح العطل الفنى، بعد تأخر الطائرة 4 ساعات عن موعدها المحدد بجدول التشغيل، وتم تغيير الطائرة بطائرة أخرى، والتى أقلعت قبل قليل متجهة إلى الكويت.

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