 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 04:39 مساءً
روابط سريعة
وصول القمر الصناعي "EchoStar21" إلى مداره المحدد
صاروخ يحمل قمر صناعي

وصول القمر الصناعي "EchoStar21" إلى مداره المحدد

2017-06-10 15:29:16

وصل قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي “EchoStar21” إلى المدار المحدد له بعد انفصاله عن وحدة التسريع التابعة لصاروخ “بروتون” الروسي.

وجاء في بيان صدر عن شركة الوكالة الفضائية الروسية (روس كوسموس) أنه تم تسليم التحكم بالقمر الصناعي الأمريكي إلى مشغله، شركة “إيكو ستار كوربوريشن”، بعد وصوله إلى ارتفاع 2.3 ألف كيلومتر عن الأرض، وهو المدار الانتقالي. ثم سيتم نقله إلى مدار ثابت بالنسبة إلى الأرض، حيث سيقدم خدمات الاتصال.

ويبلغ وزن القمر الصناعي 5 أطنان و756 كيلوغراما. كما يفترض أن يخدم مدة 15 عاما.

جدير بالذكر أن إطلاق صاروخ “بروتون” الروسي تأخر مدة سنة كاملة، منذ 9 يونيو عام 2016، بسبب الكشف عن خلل في محركاته آنذاك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3