وصل قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي “EchoStar21” إلى المدار المحدد له بعد انفصاله عن وحدة التسريع التابعة لصاروخ “بروتون” الروسي.

وجاء في بيان صدر عن شركة الوكالة الفضائية الروسية (روس كوسموس) أنه تم تسليم التحكم بالقمر الصناعي الأمريكي إلى مشغله، شركة “إيكو ستار كوربوريشن”، بعد وصوله إلى ارتفاع 2.3 ألف كيلومتر عن الأرض، وهو المدار الانتقالي. ثم سيتم نقله إلى مدار ثابت بالنسبة إلى الأرض، حيث سيقدم خدمات الاتصال.

ويبلغ وزن القمر الصناعي 5 أطنان و756 كيلوغراما. كما يفترض أن يخدم مدة 15 عاما.

جدير بالذكر أن إطلاق صاروخ “بروتون” الروسي تأخر مدة سنة كاملة، منذ 9 يونيو عام 2016، بسبب الكشف عن خلل في محركاته آنذاك.