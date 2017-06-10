تضم قائمة الطلبيات في مركز “خرونيشيف” الروسي المصنع للصواريخ الفضائية، 8 اتفاقيات تقضي بإطلاق 15 صاروخا تجاريا لغاية عام 2023.

وفي حديثه لوكالة “تاس” الروسية اليوم، أعلن مدير المركز، أندريه كالينوفسكي، أنه “على الرغم من تعليق إطلاق صواريخ “بروتون-إم” لمدة عام كامل، إلا أن أصحاب الطلبيات لم يغادرونا ولم يفسخ أحد اتفاقيته معنا”.

يذكر أن قاعدة “بايكونور” الفضائية الروسية ستشهد، في 8 يونيو الجاري، إطلاق صاروخ “بروتون-إم” حاملا قمر “Echostar-21” الصناعي التجاري على متنه.

وأضاف كالينوفسكي أن من المخطط إطلاق صاروخي “بروتون” العام الجاري، مع القمرين الصناعيين التجاريين “Amazonas 5” و“AsiaSat 9”.