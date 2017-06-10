أكد عدد من وكالات الإعلام أن قيادات البلاد في الصين تشجع على استكشاف الفضاء للأغراض السلمية.

وفي رسالة وجهها الرئيس الصيني للأعضاء المشاركين في مؤتمر GLEX-2017 العالمي لاستكشاف الفضاء قال: “الصين تعلق أهمية كبيرة على استكشاف الفضاء والابتكار في المجالين العلمي والتكنولوجي، نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم بهدف استكشاف الفضاء للأغراض السلمية، ولتطوير الدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع، لتساهم نتائج البحوث الفضائية في صنع مستقبل أفضل للبشرية”.

وأشار إلى أن “الآفاق المستقبلية في مجال استكشاف الفضاء لا حدود لها”، حيث أعرب عن أمله في أن “تساعد نتائج البحث العلمي والتقني في جعل الناس أكثر ثراء في العالم”.

وعن الإنجازات الصينية في مجال الفضاء، يؤكد الخبراء أن الصين قطعت أشواطا كبيرة لاستكشاف الفضاء الخارجي ودراسة القمر والمريخ. ففي شهر سبتمبر العام الفائت تمكنت من إطلاق صاروخ فضائي قام بإيصال الوحدة الفضائية المدارية ” تيانغونغ 2” إلى مداراتها الفضائية، وبعد شهر تمكنت من إطلاق مركبتها الفضائية المأهولة التي حملت اسم “تشين تشوجو-11”.

وبالإضافة لذلك، وكجزء من برنامج استكشاف القمر، تخطط الصين لاستخدام أكبر صواريخها الفضائية “تشان تشجين_5” لإطلاق المسبار “تشان يه-5” الذي من المفترض أن يهبط على سطح القمر لجمع عينات من سطحه وإرسالها للأرض لدراستها.

كما تخطط الصين مع حلول 2020 لإطلاق أو مسبار فضائي من صنعها مخصص لاستكشاف المريخ، ولإطلاق هذا المسبار ستستخدم الصين صاروخ ” تشان تشجين_5” الذي سيطلق من إحدى القواعد الفضائية الموجودة في جزيرة “هاينان” جنوب البلاد.

يذكر أن الصين أطلقت أيضا في العشرين من أبريل العام الجاري أول مركبة شحن فضائية وطنية “Tyanchzhou-1”، حيث نفذت عملية الإطلاق بمساعدة الصاروخ “تشان جين-1” من الميناء الفضائي نتشانغ بمقاطعة هاينان.