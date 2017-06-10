الصين تشجع على استكشاف الفضاء للأغراض السلمية2017-06-10 15:24:24
أكد عدد من وكالات الإعلام أن قيادات البلاد في الصين تشجع على استكشاف الفضاء للأغراض السلمية.
وفي رسالة وجهها الرئيس الصيني للأعضاء المشاركين في مؤتمر GLEX-2017 العالمي لاستكشاف الفضاء قال: “الصين تعلق أهمية كبيرة على استكشاف الفضاء والابتكار في المجالين العلمي والتكنولوجي، نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم بهدف استكشاف الفضاء للأغراض السلمية، ولتطوير الدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع، لتساهم نتائج البحوث الفضائية في صنع مستقبل أفضل للبشرية”.
وأشار إلى أن “الآفاق المستقبلية في مجال استكشاف الفضاء لا حدود لها”، حيث أعرب عن أمله في أن “تساعد نتائج البحث العلمي والتقني في جعل الناس أكثر ثراء في العالم”.
وعن الإنجازات الصينية في مجال الفضاء، يؤكد الخبراء أن الصين قطعت أشواطا كبيرة لاستكشاف الفضاء الخارجي ودراسة القمر والمريخ. ففي شهر سبتمبر العام الفائت تمكنت من إطلاق صاروخ فضائي قام بإيصال الوحدة الفضائية المدارية ” تيانغونغ 2” إلى مداراتها الفضائية، وبعد شهر تمكنت من إطلاق مركبتها الفضائية المأهولة التي حملت اسم “تشين تشوجو-11”.
وبالإضافة لذلك، وكجزء من برنامج استكشاف القمر، تخطط الصين لاستخدام أكبر صواريخها الفضائية “تشان تشجين_5” لإطلاق المسبار “تشان يه-5” الذي من المفترض أن يهبط على سطح القمر لجمع عينات من سطحه وإرسالها للأرض لدراستها.
كما تخطط الصين مع حلول 2020 لإطلاق أو مسبار فضائي من صنعها مخصص لاستكشاف المريخ، ولإطلاق هذا المسبار ستستخدم الصين صاروخ ” تشان تشجين_5” الذي سيطلق من إحدى القواعد الفضائية الموجودة في جزيرة “هاينان” جنوب البلاد.
يذكر أن الصين أطلقت أيضا في العشرين من أبريل العام الجاري أول مركبة شحن فضائية وطنية “Tyanchzhou-1”، حيث نفذت عملية الإطلاق بمساعدة الصاروخ “تشان جين-1” من الميناء الفضائي نتشانغ بمقاطعة هاينان.
-
أهم المشروبات الرمضانية.. وفوائدها الغذائية للصائمين
قال الدكتور مصطفى سارى استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية، إن الأقبال على المشروبات الطبيعة بعينها يزداد في شهر رمضان، الذي تزامن مجيئه هذا العام مع ارتفاع ...Sat, 10 Jun 2017 10:36:47 GMT
-
الأمن الكويتي يستدعي 3 مواطنين ضمن قائمة الإرهاب العربية
استدعى جهاز أمن الدولة في الكويت الـ 3 كويتيين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وقالت صحيفة “القبس الكويتية ...Sat, 10 Jun 2017 07:37:01 GMT
-
أميركية تنجب أضخم مولودة في العالم
أنجبت سيدة أمريكية ما يُعتقد أنه أضخم مولود في العالم، تجاوز وزنه ستة كيلوغرامات، وقد عبرت والدة المولود وهي بنت، أنها تبدو وكأنها طفلة كبيرة بالفعل. ومن خلال صور ...Sat, 10 Jun 2017 09:54:34 GMT
-
السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية ...Sat, 10 Jun 2017 09:49:23 GMT
-
تعرف على السبب الرئيسي لتصعيد السعودية هجمتها ضد قطر
كشفت مصادر أمريكية عما أسمته بـ”السبب الرئيسي” للتصعيد من قبل أمراء المملكة العربية السعودية ضد قطر. وقال، جيم جاتراس، المستشار السابق للحزب الجمهوري في مجلس ...Sat, 10 Jun 2017 08:39:34 GMT
-
منذ بداية 2017.. 20 «وفداً روسياً» يبحثون التعاون مع مصر
قال نيكولاي أسلانوف، الممثل التجاري الروسي بالإنابة في القاهرة، إن 20 وفدا من رجال الأعمال الروس زاروا مصر، خلال الفترة من يناير إلي مايو 2017، لبحث سبل تعزيز التعاون ...Sat, 10 Jun 2017 09:24:51 GMT
-
كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
-
سبب عدم اهتزاز الرؤية أثناء الحركة
يرى المرء العالم من حوله بطريقة مستقرة نسبيا في أثناء المشي والركض، بسبب وجود خلايا خاصة في الأعين، تلعب دور التسارع واستشعار الحركة. ويقول ديفيد بيرسون من جامعة ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
-
روسيا تعلن الفائزين بجوائز الدولة الثقافية
وقد أعلن المرسوم، مستشار الرئيس الروسي لشؤون الثقافة، فلاديمير تولستوي، يوم الأربعاء 7 يونيو، في أثناء مؤتمر صحفي في الكرملين. وحاز الملحن الروسي، إدوارد أرتيميف، ...Sat, 10 Jun 2017 13:12:58 GMT