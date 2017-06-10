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رحيل الشاعر الكردي فرهاد عجمو بعد صراع مع المرض
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رحيل الشاعر الكردي فرهاد عجمو بعد صراع مع المرض

2017-06-10 15:28:33
محيط - متابعات

نعى الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سورية رحيل الشاعر الكردي فرهاد عجمو بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وقد تقدم الاتحاد بالعزاء لأسرة الشاعر والأديب فرهاد عجمو ولكل محبيه وأصدقائه وزملائه، ويرى أن رحيله يشكل خسارة كبيرة للأدب والشعر الكرديين باعتباره أحد المبدعين الذين كتبوا بإخلاص.

والجدير بالذكر أن الشاعر فرهاد منح جائزة جكرخوین للإبداع في دورتھا 2013، وجائزة الأديب الكردي عبد الرحمن آلوجي في دورتها الأولى قبل فترة قصيرة، تقديراً له على عطائه الإبداعي في خدمة أدب وثقافة ولغة شعبه، حيث یعد أحد أھم شعراء الثمانینیات الكرد الذین یكتبون بلغتھم الأم، وقد أصدر عدداً من المجموعات الشعریة، وهو أحد رواد أدب الطفل كردیاً.

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