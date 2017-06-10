أكد دوق كامبريدج الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري أنهما يؤديان واجبهما كأبناء بالمشاركة في فيلم وثائقي تنتجه هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن والدتهما الأميرة ديانا.

وقال الأميران إنهما يريدان “مناصرة والدتهما”، وإنهما يشعران بأنهما خذلاها في الماضي بعدم الدفاع عنها.

ويتحدث ويليام وهاري في الفيلم الوثائقي عن الأسبوع الذي تلا وفاة والدتهما، بدءا من اللحظة التي سمعا فيها نبأ الوفاة وحتى جنازتها.

ويأتي هذا الفيلم تزامنا مع الذكرى العشرين لوفاة ديانا في 31 أغسطس .

ويتضمن الفيلم مقابلات مع أصدقاء مقربين من الأميرة الراحلة وشخصيات سياسية وصحفيين، بعضهم يتحدث عن حادث وفاة ديانا وتبعاته للمرة الأولى.

كما أعلنت بي بي سي عن عرض مسلسل درامي باسم “ديانا وأنا” يتناول تأثير وفاة ديانا على أربعة من عامة الناس.