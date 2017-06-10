وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بمنح الجوائز الحكومية في مجال الثقافة.

وقد أعلن المرسوم، مستشار الرئيس الروسي لشؤون الثقافة، فلاديمير تولستوي، يوم الأربعاء 7 يونيو، في أثناء مؤتمر صحفي في الكرملين.

وحاز الملحن الروسي، إدوارد أرتيميف، جائزة الثقافة، تقديرا لدوره البارز في تطوير فن الموسيقى الروسية والعالمية، مع العلم أنه أبدع مقطوعات موسيقية لأفلام من إخراج، أندريه تاركوفسكي، ونيكيتا ميخالكوف.

ونال مصمم الباليه السوفيتي الروسي، يوري غريغوروفيتش، جائزة الثقافة لقاء تطويره لفن الباليه الروسي والعالمي.

أما مدير عام متحف الأرميتاج في بطرسبورغ المستشرق الروسي، ميخائيل بياتروفسكي، فنال جائزة الثقافة تقديرا لجهوده المبذولة للحفاظ على التراث الوطني الروسي والتراث الفني العالمي.

يذكر أن من الأسماء البارزة التي فازت بجائزة الثقافة في الأعوام السابقة: بطريرك موسكو وسائر روسيا أليكسي الثاني، والكاتب الحائز على جائزة نوبل في مجال الأدب، ألكسندر سولجينيتسين، والكاتب الروسي، فالنتين راسبوتين وغيرهم.

وتقدر قيمة الجائزة بـ5 ملايين روبل، ما يعادل نحو 100 ألف دولار.