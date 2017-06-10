أعلن رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي، انتهاء تصميمات أكبر مشروع لإنشاء المستشفى الجامعي التخصصي الجديد ببنها على مساحة 93 ألف متر مربع بتكلفة مليار جنيه لخدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقال القاضي - في تصريح اليوم السبت - إنه تقرر إسناد مشروع المستشفى التخصصي الجديد للقوات المسلحة لضمان سرعة الإنجاز وفق المواصفات العالمية ومن المنتظر وضع حجر الأساس للمشروع العملاق قريبا بحضور وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر.

وأضاف أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة للمشروع وتشكيل هيئة مكتب تنفيذي ليكون صرحا طبيا جديدا يقدم الخدمات اللازمة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة بجانب المستشفى الجامعي القائم الذي كشفت الإحصائيات استقباله في الثلاثة شهور الأخيرة لـ92 ألف مريض.