أعلنت محافظة البحيرة المهندسة نادية عبده الانتهاء من 90 % من المخططات التفصيلية والاستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن ومراكز المحافظة .. لافتة إلى أنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 12 مركزا وجاري الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمراكز الثلاثة الأخرى من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جاء ذلك خلال اعتماد محافظ البحيرة اليوم للمخططات التفصيلية لبعض المناطق بمدن ومراكز المحافظة والتي تمثلت في اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرى الضهرية وحصة الضهرية وكنيسة الضهرية والخوالد ونكلا العنب ودمسنا وششت الأنعام وقليشان ومعنيا والنبيرة وصفط الحرية وعزبة راضي بمركز إيتاي البارود.

كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرى أبو صمادة وجزائر عيسى وزمران النخل ومحيمر ومنشية أبو وافية وكوم زمران والخليلية وكفر رحيمة بمركز الدلنجات واعتماد خريطة تعديل منطقة المنشية بمدينة المحمودية.

وأشادت المهندسة نادية عبده بجهود إدارة التخطيط العمراني حيث تم الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لعدد 339 قرية من إجمالى 468 قرية ، وجاري الانتهاء من باقي القرى عن طريق المكاتب الاستشارية مما سيسهم بشكل كبير في القضاء على العشوائيات بالمدن والمراكز والقرى.

ومن جانبها ..صرحت مدير عام التخطيط العمراني المهندسة منال عبدالمنعم بأنه تم اعتماد تلك المخططات طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والتعديلات، وكذلك بعد عرضها على اللجنة المشكلة لمراجعة المخططات التفصيلية بمناطق ومدن المحافظة.