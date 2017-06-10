افتتح معرض “البندقية في عصر النهضة” في متحف بوشكين للفنون الجميلة بالعاصمة الروسية موسكو، الخميس الماضى .

هذا ويحوي المعرض 23 لوحة لكبار الرسامين من مدرسة البندقية: تيتيان وتينتوريتو وفرونزه.

ووفقا لروسيا اليوم ، افتتح السفير الإيطالي في روسيا، تشيزاره ريغاليني، المعرض بحضور عدد من المسؤولين والصحفيين، وأشار في كلمة ألقاها إلى أن “معظم اللوحات، لم تغادر أرض الوطن الإيطالي من قبل، وجمعت من 17 متحفا وكنيسة إيطالية”.

تتصدر لوحة “سالومي مع رأس يوحنا المعمدان” بريشة تيتيان قاعة المعرض. حيث أبدع الرسام أسطورة الإنجيل، حول الأميرة اليهودية ويوحنا المعمدان، في عام 1515 تقريبا.

ويعتقد النقاد وخبراء الفن التشكيلي أن أعمال هؤلاء الرسامين من مدرسة البندقية في عصر النهضة الإيطالية، لعبت دورا حاسما في تشكيل الثقافة الفنية الأوروبية، وأثرت على تطور الفنون الجميلة في القرون اللاحقة كثيرا.

وقد تم تأمين لوحات معرض “البندقية في عصر النهضة” بقيمة 300 مليون يورو. ويفتح أبوابه أمام الزوار في متحف بوشكين بموسكو، حتى 20 أغسطس المقبل.