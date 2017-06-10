نجحت أجهزة البحث الجنائي في السويس في ضبط اثنين من المحكوم عليهم الهاربين، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في ترويج العملات الأجنبية المزيفة وبحوزتهما 450 ألف دولار و400 ألف يورو “مزيفة”.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس قيام المدعو/ عاصم . خ . ط (44 سنة - عاطل – ومقيم بمحافظة المنيا (له معلومات جنائية مسجلة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 23 حكما قضائيا صادرا ضده في قضايا “تبديد ، ضرب”)، تزييف العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي وترويجها بمدينة السويس بالاستعانة بأحد أقاربه ويدعى “خالد م.ن” 38 سنة - فران – ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس (له معلومات جنائية مسجلة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن 3 سنوات في قضية مخدرات)، وأنهما حددا مساء أمس كموعد لتسليم المتهم الأول للثاني كمية كبيرة من الدولارات المزيفة لترويجها بمدينة السويس بأسعار أقل من سوق الصرف.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما بشارع الجيش دائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزتهما 450 ألف دولار، و400 ألف يورو “مزيفة”.

واعترفا بعد مواجهتهما بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للعملات الأجنبية المزيفة بقصد الاتجار والترويج.

واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.