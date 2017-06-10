ضبط هاربين كونا تشكيلا عصابيا لترويج العملات الأجنبية المزيفة2017-06-10 14:55:11
نجحت أجهزة البحث الجنائي في السويس في ضبط اثنين من المحكوم عليهم الهاربين، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في ترويج العملات الأجنبية المزيفة وبحوزتهما 450 ألف دولار و400 ألف يورو “مزيفة”.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس قيام المدعو/ عاصم . خ . ط (44 سنة - عاطل – ومقيم بمحافظة المنيا (له معلومات جنائية مسجلة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 23 حكما قضائيا صادرا ضده في قضايا “تبديد ، ضرب”)، تزييف العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي وترويجها بمدينة السويس بالاستعانة بأحد أقاربه ويدعى “خالد م.ن” 38 سنة - فران – ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس (له معلومات جنائية مسجلة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن 3 سنوات في قضية مخدرات)، وأنهما حددا مساء أمس كموعد لتسليم المتهم الأول للثاني كمية كبيرة من الدولارات المزيفة لترويجها بمدينة السويس بأسعار أقل من سوق الصرف.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما بشارع الجيش دائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزتهما 450 ألف دولار، و400 ألف يورو “مزيفة”.
واعترفا بعد مواجهتهما بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للعملات الأجنبية المزيفة بقصد الاتجار والترويج.
واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
-
أهم المشروبات الرمضانية.. وفوائدها الغذائية للصائمين
قال الدكتور مصطفى سارى استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية، إن الأقبال على المشروبات الطبيعة بعينها يزداد في شهر رمضان، الذي تزامن مجيئه هذا العام مع ارتفاع ...Sat, 10 Jun 2017 10:36:47 GMT
-
أميركية تنجب أضخم مولودة في العالم
أنجبت سيدة أمريكية ما يُعتقد أنه أضخم مولود في العالم، تجاوز وزنه ستة كيلوغرامات، وقد عبرت والدة المولود وهي بنت، أنها تبدو وكأنها طفلة كبيرة بالفعل. ومن خلال صور ...Sat, 10 Jun 2017 09:54:34 GMT
-
السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية ...Sat, 10 Jun 2017 09:49:23 GMT
-
تعرف على السبب الرئيسي لتصعيد السعودية هجمتها ضد قطر
كشفت مصادر أمريكية عما أسمته بـ”السبب الرئيسي” للتصعيد من قبل أمراء المملكة العربية السعودية ضد قطر. وقال، جيم جاتراس، المستشار السابق للحزب الجمهوري في مجلس ...Sat, 10 Jun 2017 08:39:34 GMT
-
منذ بداية 2017.. 20 «وفداً روسياً» يبحثون التعاون مع مصر
قال نيكولاي أسلانوف، الممثل التجاري الروسي بالإنابة في القاهرة، إن 20 وفدا من رجال الأعمال الروس زاروا مصر، خلال الفترة من يناير إلي مايو 2017، لبحث سبل تعزيز التعاون ...Sat, 10 Jun 2017 09:24:51 GMT
-
محافظ الأقصر يتفقد مدينة القرنة
قام محافظ الأقصر محمد بدر، بجولة مطولة سيرا علي الأقدام تفقد فيها عددا من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية بمدينة القرنة وسار لمسافة تزيد عن 6 كيلو مترات لمدة أكثر ...Sat, 10 Jun 2017 12:54:28 GMT
-
العلماء الروس يستخدمون الفطر البحري لتطوير علاج للسرطانSat, 10 Jun 2017 12:54:28 GMT
-
سائق «أتوبيس المنيا»: 6 ملثمين نفذوا الهجوم الإرهابي
كشف سائق أتوبيس هجوم المنيا، “بشري”، عن تفاصيل الحادث الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصاً وإصابة العشرات. وقال بشري، في حوار مع برنامج “أمنية مصرية”: “6 ملثمين ...Sat, 10 Jun 2017 10:52:44 GMT
-
كاتب بريطاني ينشر تسجيلات الأميرة ديانا السرية عن زوجها
نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها يحتوى مقاطع صوتية للأميرة الراحلة ديانا، سجلتها للكاتب أندرو مورتين، بعد أن دبت الخلافات بينها وبين زوجها الأمير ...Sat, 10 Jun 2017 12:54:28 GMT