أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية ، في نبأ عاجل لها اليوم السبت ، بأن النيجر سحبت سفيرها لدى قطر إلا أنها لم تورد مزيدا من التفاصيل.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت الاثنين الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة .. كما أغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة فيما لم تتخذ الكويت وسلطنة عمان الخطوة نفسها وبدأتا بجهود لحل الأزمة.

كما اتخذت اليمن وليبيا وجزر المالديف وجزر القمر وموريشيوس وموريتانيا والسنغال إجراءات مماثلة اعتراضا على أنشطة الدوحة التي تشجع على الإرهاب والتطرف ودعمها لمخططات إيران في المنطقة وشقها الصف الخليجي والعربي فيما خفض الأردن التمثيل الدبلوماسي والتزم المغرب الحياد.