افتتاح مهرجان مسرح الغرفة الثالث بثقافة سوهاج2017-06-10 14:53:58
شهدت د. فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ، ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط افتتاح مهرجان مسرح الغرفة الثالث فى دورته الثالثة دورة الفنان المرحوم الدكتور محمد قراعه وذلك بقصر ثقافة أسيوط والذى يستمر حتى يوم 11 يونيه الجارى.
بدأت الفعاليات بكلمة المخرج أحمد ثابت مقرر المهرجان الذي ذكر في كلمته أن المهرجان الأول كان باسم الفنان المرحوم عبد السلام الكريمي، والدورة الثانية باسم الفنان المرحوم إبراهيم فؤاد، وقدم كل الشكر لحضورها وتشريفها للمهرجان، وقدم الشكر للكاتب المسرحى نعيم الأسيوطى ووصفه براهب المسرح والأب الروحى للفرق المسرحية بالإقليم .
تلا ذلك كلمة ضياء مكاوي الذي شكر د. فوزية علي دعمها للمهرجان واهتمامها بتجارب شباب المسرح وأوضح أن هذه الدورة استقبلت عروض من خارج الإقليم وهذه تعتبر أضافه متميزة
وأعربت أبو النجا فى كلمتها عن سعادتها لإقامة مثل هذه المهرجانات، وقدمت الشكر لجميع القائمين علي المهرجان والمشاركين وأن من أولويات اهتمامها هو عشقها للمسرح وإعطاء الفرصة للشباب للتعبير عما يدور بداخلهم من أفكار قابله التنفيذ في مسرح الغرفة وأنهم أضافه لتجديد دماء فرق المسرح بكوادر فنيه من الشباب سواء في التأليف أو التمثيل أو الإخراج أو الديكور والإعداد الموسيقي.
وعقب انتهاء الكلمات بدأت عروض المهرجان، العرض الأول بعنوان “الغرفة” مونو دراما تأليف وتمثيل وإخراج محمد يسرى ، العرض الثانى مونودراما بعنوان “الخنزير” تأليف ماجد عبد الرازق، تمثيل حمادة مبارك، من إخراج أحمد عبد العظيم ، العرض الثالث بعنوان “إبرة خيط ” تأليف وإخراج محمد جمال .
والجدير بالذكر أن الفعاليات شهدت حضور لجنة التحكيم الكاتب المسرحي سعيد حجاج والكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي والمخرج المسرحي خالد أبو ضيف، وليد راشد مدير مكتب رئيس الإقليم، وسام درويش مديرة القصر، أحمد ثابت مقرر المهرجان والمخرج محمد جمعه والشاعران محمد أبو زيد الأسيوطي وسيد عبد الرازق والفنان محمد أبو صلاح والمترجم محمد شافع مدير ثقافة البداري ومهندس الديكور الفنان محمود عيد ونخبة كبيرة من للمهتمين بالحركة المسرحية بأسيوط وعشاق المسرح من جمهور أسيوط.
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