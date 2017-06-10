دراسة: لا دليل على فاعلية "العلاج المعجزة" لالتهاب الكبد الوبائي سي2017-06-10 14:48:22
قال بحث حديث إن العقار الجديد الذي وصف بـ”العلاج المعجزة” لالتهاب الكبد الوبائي سي قد لا يكون في الواقع كما وصف.
هذا وقامت “Cochrane Collaboration”، وهي شبكة عالمية مستقلة من الباحثين مقرها الدنمارك، بتجارب على علاجات التهاب الكبد “سي”، واكتشفت أن العقار ذي الفعالية المباشرة ضد الفيروسات (Direct Acting Antivirals (DAAs، قد يكون غير فعال ضد المرض، حيث أنه يقوم بتطهير الدم من الفيروس، ولكن ليس هناك أي دليل على أنه يمنع الضرر أو ينقذ الأرواح.
ويقول التقرير إن “عدم وجود أدلة واضحة على الفعالية، وإمكانية إلحاق الضرر بالأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد المزمن؛ أمور ينبغي النظر فيها قبل إخضاع المرضى للعلاج باستخدام العقار مباشر الفعالية ضد الفيروسات (DAAs)”.
وقد وُصف “العقار مباشر الفعالية ضد الفيروسات” DAAs بأنه علاج فعال لالتهاب الكبد الوبائي سي، وهو عدوى فيروسية تؤدي إلى أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد والسرطان، فضلا عن إزالة مسبب المرض من مجرى الدم في غضون 12 أسبوعا، إلا أن تقرير “Cochrane Collaboration” الجديد، ادعى أنه لا يوجد دليل كاف على أن الفيروس قد تم استئصاله من الجسم، خاصة وأنه قد يعود إلى المرضى الذين يستخدمون العقار في المرحلتين الثالثة والرابعة من المرض.
وبعد مراجعة 138 تجربة تمولها شركات تصنيع الأدوية، أكد الباحثون أنهم وجدوا دليلا ضئيلا على أن “DAAs” يخفف من أعراض التهاب الكبد سي.
وفي العام الماضي، تصدر العقار العناوين الرئيسية للصحف بعد أن أعلن خبراء من منظمة الصحة العالمية أنه ليس في متناول الجميع، حيث لا يمكن لأي دولة في العالم توفيره لكل شخص يحتاجه نظرا لتكلفته الباهظة التي تقدر بـ40 ألف دولار لكل مريض.
وقدرت منظمة الصحة العالمية أن العلاج سيكلف أكثر من 10% من ميزانية الأدوية في هولندا، وتصل النسبة إلى الضعف تقريبا في بولندا.
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