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الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي في تعز‎
الجيش اليمني في عدن

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي في تعز‎

2017-06-10 14:50:39
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بدأت قوات الجيش الوطني اليمني، الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع على عبدالله صالح، في محافظة تعز.

وقال منصور الحساني، الناطق باسم المجلس العسكري بتعز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “قوات الجيش حققت تقدمًا كبيرًا في جبهات الضباب وتبيشعة والأقروض إلى جانب جبهة الشقب”.

وأشار إلى أن الجيش انتزع مواقع مهمة من قبضة الحوثيين وصالح، وكبدوهم خسائر مادية وبشرية، وأجبروهم على التراجع والانسحاب.

وتشهد عدة جبهات بمحافظة تعز منذ أكثر من عامين، معارك عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة ثانية، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

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