7400 معتمر يغادرون اليوم على 33 طائرة إلى الأراضى المقدسة2017-06-10 14:52:41
أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن 7400 معتمر سيغادرون اليوم، السبت، على 33 طائرة تابعة لمصر للطيران والخطوط السعودية وشركات الطيران الخاصة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة فى إطار الجسر الجوى الذى بدأ أواخر مارس الماضى.
وقالت المصادر: “تنظم شركة مصر للطيران اليوم 16 رحلة طيران لنقل حوالى 3200 معتمر إلى جدة والمدينة المنورة، من بينها 10 رحلات إلى جدة، و6 طائرات إلى المدينة المنورة من بينها رحلة إضافية برقم 5583، بينما تنظم الخطوط السعودية 9 رحلات لنقل حوالى 3 آلاف معتمر إلى جدة والمدينة المنورة، من بينها 7 رحلات إلى جدة ورحلتان إلى المدينة المنورة منهما رحلة إضافية برقم 3051، وتنظم شركات الطيران الخاصة مثل فلاى ناس ونسمة للطيران والنيل طوال اليوم، السبت، 8 رحلات طيران لنقل حوالى 1200 راكب يحمل معظمهم تأشيرات مختلفة مثل العمل والزيارة يسعون لأداء مناسك العمرة، حيث توجهت الرحلات إلى جدة وبعض المدن القريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل الطائف وتبوك والقصيم وحائل وينبع”.
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