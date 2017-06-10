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متحدث الجيش الليبي: عناصر خاصة تنفذ عمليات عسكرية داخل درنة
الجيش الليبي

متحدث الجيش الليبي: عناصر خاصة تنفذ عمليات عسكرية داخل درنة

2017-06-10 14:46:19
أ ش أ

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية عقيد احمد المسماري ، أن عناصر خاصة تابعة لغرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش و المرابطة بالساحل الشرقي لمدينة درنة تمكنت من تدمير مقر المركز الإعلامي لما يسمى بــ “مجلس مجاهدي درنه الإرهابي” التابع لتنظيم القاعدة هناك .

وأكد المسماري في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية أن القوات المسلحة تمكنت من تنفيذ عملية نوعية داخل مدينة درنة تمكنت من خلالها تدمير المركز الإعلامي ونقطة أخري تابعة للجماعات الإرهابية.

وأوضح الناطق الرسمي للقوات أن العملية أسفرت عن سقوط أضرار بشرية في صفوف الجماعات الإرهابية بين قتلي وجرحى، فضلاً عن تدمير مقر المركز الإعلامي لما يسمى بــ “مجلس مجاهدي درنه الإرهابي” .

وأضاف المسماري أنه تم أيضاً استهداف مصنع ملابس بالساحل الشرقي للمدينة من قبل عناصر خاصة تابعة لغرفة عمليات عمر المختار نتج عنه مقتل 3 أشخاص وتدميرا كاملا لمبنى المصنع الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية لتخزين الأسلحة وكغارفة عمليات لهم .

يشار إلى القوات المسلحة الليبية تحاصر مدينة درنة بشكل كامل في الوقت الذي يتحصن فيه عناصر ما يسمى بــ “مجلس مجاهدي درنة الإرهابي” التابع تنظيم القاعدة داخل المدينة .

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