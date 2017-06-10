يعد العلماء في جامعة الشرق الأقصى الروسية دواء ضد مرض السرطان، حيث لفتت نجاحاتهم في هذا المجال أنظار العلماء الألمان الذين انضموا إلى بحوثهم.

وقال كبير الباحثين في مختبر الكيمياء التابع للجامعة، سيرغي ديشلوفوي، إن “الدواء الذي أعده العلماء يجعل خلايا السرطان أكثر قابلية لتأثير الإشعاع الكيميائي. ويتضمن الدواء فطرا تم جمعه من الأعشاب البحرية”.

ولا ينمو هذا الفطر الذي يساعد على مكافحة عمليات الالتهاب، إلا في منطقة الشرق الأقصى الروسي.

وقال ديشلوفوي إن “جسم الإنسان لن يستجيب بعد العلاج الكيميائي المكثف لتأثير الأدوية، لأن فاعليتها تقل”. أما المادة الجديدة القائمة على الفطر، فتساعد على مواجهة هذه العملية وزيادة كثافة الإشعاع الكيميائي.

يذكر أن المستحضر الجديد أعد في مختبرات جامعة الشرق الأقصى. أما تجربته فتجري في مستشفى مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال الباحث الروسي إن الدراسات اللاحقة تقضي إجراء تجارب على الحيوانات لتنتقل فيما بعد إلى التجارب السريرية. لكن تلك العملية قد تستغرق فترة طويلة.