محافظ الأقصر يتفقد مدينة القرنة2017-06-10 14:44:54
قام محافظ الأقصر محمد بدر، بجولة مطولة سيرا علي الأقدام تفقد فيها عددا من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية بمدينة القرنة وسار لمسافة تزيد عن 6 كيلو مترات لمدة أكثر من أربعة ساعات لرصد حالة الشوارع والطرق علي الطبيعة وذلك برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ورئيس مدينة القرنة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ووجه المحافظ، بضرورة رفع الكفاءة للطرق بمدينة القرنة وتمهيد طريق الضبعية ووجه مسئولي الري بسرعة إنجاز أعمال تطهير الترع والمصارف علي جانبي الطرق.
وشدد المحافظ الأقصر علي ضرورة رصف وتمهيد الشوارع التي تم انتهاء العمل بها في كافة مشروعات البنية التحتية التي تشمل مد خطوط مياه وصرف صحي أو كابلات الكهرباء أو الاتصالات أو توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لافتا الى وضع خطة لرصف كافة الطرق وتمهيدها للسير فور الانتهاء من أعمال الحفر بها مشددا علي أن الطرق التي سيتم رصفها فور الانتهاء من أعمال الحفر بها لن يتم الحفر بها مرة أخرى.
كما بحث المحافظ اخر المستجدات في مشروع إنشاء محطة مياه القرنة لتغذية ومد خطوط المياه للمواطنين بمدينة القرنة والمساهمة في القضاء علي ضعف المياه حيث وجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمحطة وتوصيل خطوط المياه ، كما تجول المحافظ بعدد من طرق مدينة القرنة من أسفل كوبري البغدادي وكمين مدينة القرنة لبحث تمهيد وإصلاح الطريق للسير والمارة كما تفقد مركز شباب البعيرات المطور حيث تم بحث رفع كفاءة المركز وتطويره ليضم عدة أنشطة وفعاليات أخرى عبر دعمه من خلال وزارة الشباب والرياضة واختتم المحافظ جولته بتفقد منطقة معدية الأهالي حيث أصدر تعليماته بضرورة تكثيف الإنارة بالمعديات وإحكام وسائل التأمين لحماية وسلامة المواطنين.
كما بحث المحافظ عدد من متطلبات المواطنين والمارة في الشوارع خلال جولته وناقش معهم أهم المشروعات التي يجري تنفيذها والتي منها تطوير المنظومة الصحية عبر إنشاء مستشفي جديدة للأهالي ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي القرنة واستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي وغيرها من المشروعات التنموية.
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