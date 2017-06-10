"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية الشهرية لمزارعي الفاكهة2017-06-10 14:52:04
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، والإدارة المركزية للبساتين، نشرة بالتوصيات الفنية عن شهر يونيو الجاري، لتوجيه المزارعين في تعاملهم مع أشجار الفواكه بمختلف أنواعها ومواجهة الإصابات والأمراض والحشرات وجمع محاصيلها، والطرق الصحيحة في التعامل مع الأمراض التي تصيبها.
وأكدت التوصيات الفنية الخاصة بأشجار الموالح، الاهتمام بالري، للحفاظ على العقد، وتجنب الري خلال الظهيرة عند اشتداد الحرارة، ومتابعة الإصابة بالمن والتربس ودودة القطن ومكافحتها حسب برنامج المكافحة، ومقاومة الحشائش باليد أو التقليع أو باستخدام المبيد المناسب، فضلاً عن خف ثمار اليوسفي للأشجار الغزيرة لتنظيم عملية الإثمار للحد من التأثير الضار لظاهرة تبادل الحمل، لافتة إلى أن الخف اليدوي أفضل من الكيماوي.
وأشار تقرير التوصيات الخاص بالعنب إلى ضرورة استمرار جمع أصناف العب المبكرة، والرش ضد البياض الدقيقي مع مراعاة وقف الرش قبل عملية الجمع بـ 21 يوما والرش الوقائي لمرض البياض الزغبي بالمبيدات الموصي بها، ومتابعة الإصابة بدودة ثمار العنب ومكافحتها، بالإضافة إلى متابعة أية إصابة بالأكاروسات والجاسيد والتربس ومقاومتها تبعا لبرنامج المكافحة.
وفيما يخص التعامل مع فاكهة “المانجو”، أكدت التوصيات ضرورة الاهتمام بالري وجعله على فترات متقاربة لارتفاع درجات الحرارة، وكذلك يكون الري في الصباح الباكر أو المساء، لافتة إلى أن الشجرة المثمرة تحتاج في هذه الفترة ما بين 60 إلى 80 لتر ماء كل يوم، ويتم إضافة الدفعة الثالثة من الأسمدة الأزوتية والدفعة الثانية من البوتاسية في حال عدم اضافتها، وذلك حسب عمر الأشجار وطريقة الري.
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