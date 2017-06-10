 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 03:09 مساءً
روابط سريعة
تغيير حكم لقاء الأهلي والوداد واستياء في القلعة الحمراء
الاهلي والوداد المغربي

تغيير حكم لقاء الأهلي والوداد واستياء في القلعة الحمراء

2017-06-10 14:54:29

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” تكليف الحكم الموريتاني بوشعيب لمغيفري بإدارة مباراة الوداد المغربي والأهلي في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجاري بالمغرب وذلك بدلا من الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

يعاون لمغيفري كل من جيرسون دوس سانتوس من أنجولا وزافيلي سويلا من جنوب أفريقيا والموريتاني بابكر سار حكمًا رابعًا.

وسيطرت حالة من الاستياء والدهشة على مسئولي النادي الأهلي، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتغيير حكم المباراة.

ويتخوف مسئولو الأهلي من أن يكون الحكم الموريتاني ليس على قدر المباراة، خصوصا وأن سيكازوي كان مناسبا للغاية للمواجهة، كونه حكما جيدا ويحمل سيرة ذاتية رائعة في القارة السمراء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3