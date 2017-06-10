تغيير حكم لقاء الأهلي والوداد واستياء في القلعة الحمراء2017-06-10 14:54:29
قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” تكليف الحكم الموريتاني بوشعيب لمغيفري بإدارة مباراة الوداد المغربي والأهلي في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجاري بالمغرب وذلك بدلا من الحكم الزامبي جاني سيكازوي.
يعاون لمغيفري كل من جيرسون دوس سانتوس من أنجولا وزافيلي سويلا من جنوب أفريقيا والموريتاني بابكر سار حكمًا رابعًا.
وسيطرت حالة من الاستياء والدهشة على مسئولي النادي الأهلي، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتغيير حكم المباراة.
ويتخوف مسئولو الأهلي من أن يكون الحكم الموريتاني ليس على قدر المباراة، خصوصا وأن سيكازوي كان مناسبا للغاية للمواجهة، كونه حكما جيدا ويحمل سيرة ذاتية رائعة في القارة السمراء.
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