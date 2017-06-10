روسيا تسعى لغزو الفضاء عن طريق الروبوتات!2017-06-10 14:30:56
تقدمت 38 جامعة روسية بطلبات للمشاركة في المسابقة التي تجريها موسكو لتطوير برمجيات الروبوت “فيودور”، المقرر أن ينطلق في أول رحلة له إلى الفضاء عام 2021.
وعن تلك المسابقة التي أجرتها جمعية تطوير البرمجيات لهذا الروبوت الـ “فضائي” الشبيه بالإنسان، قالت وكالة نوفستي الروسية لقد “تم قبول طلبات تطوير الروبوت، حيث وردت من 38 جامعة من كافة أنحاء روسيا، منها جامعة تومسك للتطوير التقني وجامعة قازان وجامعة البوليتيكنيك الوطنية في سيفاستوبل، وجامعة الشرق الأقصى الروسي الاتحادية وعدد آخر من الجامعات الروسية”.
من جانبه قال أحد أعضاء اللجنة المسؤولة عن قبول الطلبات إن “طلاب الجامعات والدراسات العليا وفرق البحث العلمي من كافة أنحاء روسيا، سيتعاونون على تطوير برمجيات التحكم الذاتي لهذا الروبوت الفضائي المتطور، وقريبا سيباشرون تصميم نماذج لبرمجيات 3D التي ستحاكي البيئة التي سيعمل فيها في المستقبل”.
وأضاف: “لاحظنا حماسة الجامعات الروسية لتطوير الروبوت، حتى أن جامعات كجامعة موسكو الحكومية للتطوير التقني وجامعة موسكو للفيزياء التقنية كانت على استعداد لتقديم 4 فرق علمية أو أكثر للمساهمة في تطويره.. اليوم يمكننا تسليط الضوء على العديد من الأساليب الجديدة لتطوير البرمجيات المتعلقة بالتحكم الذاتي لهذا الروبوت الذي سيقوم بالعديد من المهمات الفضائية الصعبة والتي قد يعجز البشر عن القيام بها”.
يذكر أن المهندسين الروس كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن تصميم الروبوت “فيودور” خصيصا ليقوم بمهمات صعبة يعجز عنها الإنسان في البيئات الخطرة، كمهمات الإنقاذ في الفضاء وربما المساهمة في أعمال بناء المستعمرات على سطحي القمر والمريخ، حيث عرضت فيديوهات له وهو يقوم بأعمال تقنية دقيقة، كأعمال اللحام وإطفاء الحريق وحتى قيادة السيارة، حتى أنه درب على إطلاق النار باستخدام الأسلحة النارية.
يبلغ طول فيودور 184 سم، أما وزنه فيتراوح ما بين 106 و160 كغ، وفقا لنوع وعدد التجهيزات والوحدات الإضافية التي يزود بها. وبمقدوره أن يرفع بذراعه الاصطناعية حمولة وزنها 10 كغ، مع العلم أن بإمكانه رفع وزن إجمالي يبلغ 20 كيلوغراما.
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