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محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
محمد سلطان محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

2017-06-10 14:23:45

 

شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان على جميع رؤساء الأحياء بضرورة تقديم أفضل الخدمات من إنارة ورصف وتوفير المًواد التموينية للمناطق الشعبية.
كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة الاستماع إلى جميع شكاوى المواطنين وسرعة تلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم كخطوة رئيسية لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية وتزويد المناطق التي بحاجة إلى الرعاية .

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