أهم المشروبات الرمضانية.. وفوائدها الغذائية للصائمين

قال الدكتور مصطفى سارى استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية، إن الأقبال على المشروبات الطبيعة بعينها يزداد في شهر رمضان، الذي تزامن مجيئه هذا العام مع ارتفاع ...