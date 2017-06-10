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التعليم تبلغ الجهات الأمنية ضد صفحة تنتحل شخصية الوزير عبر "فيس بوك"‎
الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم

التعليم تبلغ الجهات الأمنية ضد صفحة تنتحل شخصية الوزير عبر "فيس بوك"‎

2017-06-10 14:29:24
أ ش أ

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا رسميًا أعلنت خلاله، أنه قد تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة ضد الصفحة الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، والتي تحمل اسم “وزير التربية والتعليم”، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضحت الوزارة، أن ما نشر على هذه الصفحة، من تصريحات وتعليقات منسوبة للوزير غير صحيح.

وأكدت أن هذه الصفحة لا تخص الوزير، ولا يمثل المنشور عليها آراءه ولا توجهاته نهائيًا.

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