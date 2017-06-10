أتليتكو مدريد يمنح بابا الفاتيكان 500 ألف يورو2017-06-10 14:24:14
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ميجيل أنخل مارين المدير التنفيذى لنادى أتليتكو مدريد سلك لبابا الفاتيكان فرانسيس مبلغ 500 ألف يورو الذى تم جمعه في مباراة الوداع لملعب فيسنتي كالديرون قبل انتقال “الروخي بلانكوس” للإستاد الجديد واندا متروبوليتانو.
وتوجه خيل مارين برفقة مستشار النادي سيفيريانو خيل لقصر سان كاليستو في روما لحضور افتتاح مقر المؤسسة الخيرية “Scholas Ocurrentes”، وهي جمعية لها أهداف تعليمية نشأت في الأرجنتين ويدعمها بابا الفاتيكان، وهناك، قام ممثلا الأتلتي بتسليم عائدات مباراة “نهائي أسطورة” لصالح هذه المؤسسة الخيرية التي تقدم المساعدة لـ446 ألفًا و133 مدرسة في 190 دولة مختلفة.
وكانت مباراة الوداع لملعب فيسنتي كالديرون أقيمت في 28 مايو الماضي بين فريق يضم لاعبين حاليين وسابقين في أتلتيكو مدريد وآخر يتألف من نجوم وأساطير كرة قدم دوليين.
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