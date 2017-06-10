 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 03:09 مساءً
روابط سريعة
أتليتكو مدريد يمنح بابا الفاتيكان 500 ألف يورو
بابا الفاتيكان

أتليتكو مدريد يمنح بابا الفاتيكان 500 ألف يورو

2017-06-10 14:24:14

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ميجيل أنخل مارين المدير التنفيذى لنادى أتليتكو مدريد سلك لبابا الفاتيكان فرانسيس مبلغ 500 ألف يورو الذى تم جمعه في مباراة الوداع لملعب فيسنتي كالديرون قبل انتقال “الروخي بلانكوس” للإستاد الجديد واندا متروبوليتانو.

وتوجه خيل مارين برفقة مستشار النادي سيفيريانو خيل لقصر سان كاليستو في روما لحضور افتتاح مقر المؤسسة الخيرية “Scholas Ocurrentes”، وهي جمعية لها أهداف تعليمية نشأت في الأرجنتين ويدعمها بابا الفاتيكان، وهناك، قام ممثلا الأتلتي بتسليم عائدات مباراة “نهائي أسطورة” لصالح هذه المؤسسة الخيرية التي تقدم المساعدة لـ446 ألفًا و133 مدرسة في 190 دولة مختلفة.

وكانت مباراة الوداع لملعب فيسنتي كالديرون أقيمت في 28 مايو الماضي بين فريق يضم لاعبين حاليين وسابقين في أتلتيكو مدريد وآخر يتألف من نجوم وأساطير كرة قدم دوليين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3