أكد محافظ الإسكندرية محمد سلطان أن من أولويات الدولة تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المحافظ - خلال تسليم وحدات بمجمع (مِرغم) للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية اليوم السبت بحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل - “إنه تم استكمال مرافق المنطقة الصناعية (مرغم) للبلاستيك، وتم تقديم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصغار لضخ استثماراتهم”.

وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قرار إزالة التعديات على أراضي الدولة، إلا أن الإسكندرية لا تعتبر من المحافظات التي تعانى كثيرا من التعديات، حيث أن هناك مساحات كبيرة يجب استغلالها بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه محافظ الإسكندرية بأنه بالإضافة إلى منطقة (مرغم) الصناعية سيتم إنشاء مناطق صناعية أخرى، منها منطقة صناعية في مجال السجاد بمنطقة أبيس، وأخرى للأثاث بالعجمي، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم 90 مصنعا بمجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، موضحا أن هناك نحو 51 ألف فدان مخصصة لتوسيع منطقة (مرغم).