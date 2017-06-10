 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 03:08 مساءً
روابط سريعة
كوبلر يجدد التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا
مبعوث اﻻمم المتحدة الجديد الى ليبيا مارتن كوبلر

كوبلر يجدد التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا

2017-06-10 14:22:27
أ ش أ

جدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، التزام المنظمة الأممية بمواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا.

وأكد كوبلر، خلال لقائه برئيس مجلس الدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي، أنه سيواصل مساعيه بتشجيع جميع الأطراف على الحوار وحثها على الجلوس معًا، حسب وكالة الأنباء الليبية بطرابلس اليوم السبت.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر دعا في إحاطة قدمها أمام جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من تونس إلى تقديم دعم إقليمي ودولي لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في ليبيا.

وأكد كوبلر، خلال هذه الإحاطة، ضرورة تغليب لغة الحوار، معتبرًا أن الاتفاق السياسي يبقى الإطار الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3