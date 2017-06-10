جدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، التزام المنظمة الأممية بمواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا.

وأكد كوبلر، خلال لقائه برئيس مجلس الدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي، أنه سيواصل مساعيه بتشجيع جميع الأطراف على الحوار وحثها على الجلوس معًا، حسب وكالة الأنباء الليبية بطرابلس اليوم السبت.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر دعا في إحاطة قدمها أمام جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من تونس إلى تقديم دعم إقليمي ودولي لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في ليبيا.

وأكد كوبلر، خلال هذه الإحاطة، ضرورة تغليب لغة الحوار، معتبرًا أن الاتفاق السياسي يبقى الإطار الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا.