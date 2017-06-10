أول رد من إبراهيموفيتش على فسخ تعاقده مع مان يونايتد

نشر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، هو الأول بعد قرار مانشستر يونايتد عدم توقيع عقد جديد معه.

وقرر مانشستر يونايتد عدم تجديد عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عقب عام واحد من انضمامه للفريق.

وظهر زلاتان في الفيديو جالسا على فراشه ويرتدي حذاءً رياضيًا، ما أثار التساؤلات حول الرسالة التي أراد أن يبعث بها من خلال هذا المقطع.

وفسرت صحيفة “ميرور” البريطانية، مقطع الفيديو بأنه إشارة من زلاتان إلى أنّ مسيرته في الملاعب لم تنته بعد، ونفي للشائعات التي تفيد باعتزاله كرة القدم.

وانضم إبراهيموفيتش لمسرح الأحلام الصيف الماضي بالمجان قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ونجح في تسجيل 28 هدفًا للشياطين الحمر، قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام أندرلخت البلجيكي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.