مقتل وإصابة 5 من رجال الشرطة الأفغانية في غارة أمريكية

أفاد مصدر رسمي أفغاني اليوم السبت، بمقتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية وإصابة اثنين آخرين، جراء غارة لطائرات أمريكية على مواقع للمسلحين في ولاية “هلمند” جنوبي البلاد.

واعترفت القيادة العسكرية الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم’ الإخبارية - بالواقعة، موضحة أنها حدثت أثناء الليل خلال غارة في إقليم هلمند الأفغاني المضطرب.

وأضاف البيان “نود التعبير عن خالص تعازينا لأسر أفراد شرطة الحدود الأفغانية الذين تأثروا بهذا الحادث المؤسف”.

وكان 3 مدنيين أفغان قد لقوا مصرعهم - في وقت سابق اليوم - جراء إطلاق نار داخل أحد المساجد في مقاطعة باكتيا شرقي أفغانستان، فيما أصيب 9 آخرون.