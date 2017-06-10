لزيادة شهيتك.. تناول طعامك أمام المرآة !!2017-06-10 13:39:42
ينصح فريق من العلماء اليابانيين، كبار السن الذين يعيشون بمفردهم دون شريك أو زوجة، بتناول طعامهم أمام المرآة، أو مع صورة لأنفسهم وهم يتناولون الطعام، لأنها تقوم بتعزيز وتقوية شهيتهم والتى غالبا يفقدونها لعيشهم بمفردهم دون جليس.
فقد توصل الباحثون فى جامعة ” ناجويا” فى طوكيو، فى سياق الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد، أن الأشخاص أكدوا أن مذاق الطعام يصبح أفضل فى حال تناولونه مع شركاء، مقارنة بتناوله بمفردهم.. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الباحثون أهمية اللجوء إلى تناول الطعام أمام مرآة لتلافى الشعور بالوحدة ولتحسين الشهية لتعكس لهم ما يأكلونه.
وقد توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام أمام المرآة، أكدوا أن الطعام بات مذاقه أفضل وتناولوا كميات أكبر من الطعام، مقارنة بمعدلات تناولهم للطعام وهم يأكلونه بمفردهم دون الاستعانة بالمرآة.
وكانت الأبحاث قد أجريت على مجموعة من كبار السن، أكثر الفئات التى تعانى من الوحدة والعيش بمفردها.. ومع ذلك، كرر الباحثون التجربة مع مجموعة من المتطوعين من الشباب البالغ، لاحظوا أن تناول الطعام أمام المرآة قد جعلهم يأكلون أكثر، وهو ما يعنى أن الأمر لا يقتصر على كبار السن الذين يعانون من الوحدة.
ومع ذلك، عندما كرر الفريق التجربة – التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة “علم وظائف الأعضاء والسلوك” – على متطوعين من الشباب البالغ، لاحظوا نفس “الاجتماعية” تسهيل الأكل عندما كانت المرآة موجودة، مما يشير إلى أن التأثير لا يقتصر على كبار السن.
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