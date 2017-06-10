وافق البرلمان الفرنسى على تجربة أنواع من زفت الأسفلت لديه القدرة على تخفيض ضوضاء السيارات التى تسير فى شوارع باريس وتسمح بخفض التلوث السمعى الذى يضر بنحو 22% من المواطنين الفرنسيين.

وتبلغ التكاليف الإجمالية لهذا المشروع 2.9 مليون يورو، مع تقديم المفوضية الأوروبية مساعدة قدرها 1.35 مليون يورو كتمويل أوروبى لهذا البرنامج لحماية البيئة والمناخ.

وتقوم شركة “كولاس” الفرنسية لبناء الطرق بتنفيذ البرنامج بالاشتراك مع شركة “برويتباريف”، حيث يحصلان على جزء من المعونة المالية لتجربة الأسفلت الجديد على طريق يمتد على مسافة 400 كيلومتر، من أجل تخفيض الضوضاء المنبعثة من احتكاك إطار السيارات، وكذلك تخفيض الحرارة واحتجاز الماء على السطح لتبريد الهواء وخفض التلوث السمعى الذى يعانى منه 22% من الفرنسيين.