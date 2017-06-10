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مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم موراتا
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مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم موراتا

2017-06-10 13:32:53

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني من أجل الحصول على خدمات اللاعب ألفارو موراتا مهاجم بطل دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

وقالت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أنه من المنتظر أن تتم الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة بعدما اتفق الناديين على قيمتها والتي وصلت لـ 64 مليون جنيه استرليني، وذلك حسبما ذكر موقع يوروسبورت الرياضي.

وذكرت الإذاعة الشهيرة أن موراتا سيتوجَّه إلى إنجلترا يوم الإثنين القادم من أجل الخضوع للكشف الطبي في مانشستر يونايتد على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء.

وكان مانشستر يونايتد قد قرر البحث عن مهاجم رقم “9” لتعويض رحيل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مما يعني صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوان غريزمان من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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