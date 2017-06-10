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ماكيدا يضم 21 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب
خوانخو ماكيدا المدير الني للاتحاد السكندلاي

ماكيدا يضم 21 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب

2017-06-10 13:37:21

اختار الإسباني خوان ماكيدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري 21 لاعبا للسفر إلى القاهرة لخوض لقاء المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز .

وضمت قائمة الفريق في حراسة المرمي: الهاني سليمان - عمرو خليل، وفي خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - محمد عطوة - محمود شعبان - محمد كامل - هشام شحاتة - بازوكا - مروان النجار، وفي خط الوسط: كابونجا - خالد الغندور - نور السيد -حازم إمام - أحمد الألفي - حسين خالد - خميس حسني - احمد الشيخ، وفي الهجوم: كاسونجو - خالد قمر - جدو - محمد سالم.

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