نجح فريق من العلماء فى جامعة (لوس أنجلوس) الأمريكية فى تطوير مركب جزيئى يعمل على إحداث توازن وتحسين آلية الحركة بين الفئران التى تعانى من مرض الشلل الرعاش (الباركنسون).

فقد كشفت التجارب الأولية، التى أجريت على المركب الجزيئى (LR01)، فعاليته فى خفض مستوى البروتين السام فى المخ الذى يعتقد مسئوليته عن تطور مرض الشلل الرعاش.. ويعد مرض الشلل الرعاش من اضطرابات الجهاز العصبى التدريجى الذى يؤثر على أكثر من مليون أمريكى، مع مايقرب من 60 ألف حالة يتم تشخيصها سنويا، دون وجود علاج فعلى فعال له.

ويعرف المركب الجزيئى المطور (CLR01)، باسم (الجزئ الملقاط)، وهو مركب معقد قادر على تعطيل تشكيل الكتل البروتينية السامة “ألفا سينوكلين” التى تقتل الخلايا العصبية المنتجة لمادة “الدوبامين” فى المخ، هى ناقل عصبى هام ولازم لإرسال إشارات إلى الخلايا العصبية للسيطرة على الحركة “.. يلتف المركب الجزيئى حول سلاسل من الأحماض الأمينية الأساسية، ويمكن أن يقلل من تراكم البروتينات سينوكلين ألفا.. كما تمنع المركبات التأثيرات السلبية للبروتينات دون سمية، والتى يمكن الكشف عنها أو آثار جانبية تضر بالخلايا الطبيعية فى المخ.

وتمكن العلماء من تطبيق العلاج بواسطة المركب الجزيئى (CLR01) ، الذى لم يؤثر على الشكل المجمع لبروتينات الألفا سينوكلين السامة، ولكن لم يقلل من شكل قابل للذوبان مما ساعد بصورة مباشرة فى تحسين كفاءة الحركة بين الفئران التى تعانى من الشلل الرعاش.