بوتين يتحدث عن أحفاده في مقابلة مع المخرج الأمريكي "ستون"

أفادت قناة “CNN” بأن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عن أحفاده في مقابلة مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون.

وخلال المقابلة استفسر المخرج عن عائلة بوتين وسأل هل يحب الرئيس الروسي أحفاده فرد الأخير عليه بالإيجاب وأعرب عن أسفه لعدم توفر الوقت الكافي لديه للعب معهم.

وتجدر الإشارة إلى أن فيلم ” مقابلة مع بوتين” “The Putin Interviews” سيعرض لأول مرة يوم 12 يونيو الجاري على قناة “Showtime” التلفزيونية.

واعتمد الفيلم على جمع أكثر من 20 مقابلة وحديث مع الرئيس الروسي شارك في انتاجها فيرناندو سوليشين بالإضافة إلى المخرج ستون .

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست” اعترف ستون بأنه لم يكن يجرؤ على إنتاج فيلم روائي طويل عن الرئيس الروسي. ولكن قال إن دور بوتين في مثل هذا الفيلم يمكن أن يلعبه الممثل الأمريكي جبرمي رينر أو للمثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو .