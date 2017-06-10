أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية العميد حسين اشتري، اعتقال عناصر خلية إرهابية في ضواحي طهران.

وحسب وكالة أنباء “فارس” قال العميد اشتري، أنه تم كشف واعتقال خلية إرهابية في ضواحي طهران صباح اليوم السبت.

وأضاف، أنه وبعد الاعتداءين الإرهابيين يوم الأربعاء الماضي، تم كشف واعتقال عدد من الأفراد المرتبطين بجماعات إرهابية من قبل قوات الشرطة والحرس الثوري والتعبئة وسائر الأجهزة الأمنية.

وأكد العميد اشتري أن تعاون المواطنين كان جيدا مع قوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية في عملية الكشف عن الإرهابيين.