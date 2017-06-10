سقوط عشرات القتلى والجرحى من "داعش" إثر قصف جوي بالموصل

أفادت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم السبت بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي تنظيم “داعش” في قصف جوي استهدف مواقعهم ناحية القيراون غرب مدينة الموصل العراقية.

وقالت الشرطة الاتحادية العراقية، وفقا للقناة أيضا، إن قواتها توغلت لمسافة 10 كيلو مترات في حي الشفاء غرب الموصل، مشيرة في الوقت ذاته إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الحشد الشعبي ومسلحي “داعش” في عدة محاور جنوب غرب المدينة.

جدير بالذكر أن قيادة الحشد الشعبي أعلنت الأسبوع الماضي تحرير قضاء البعاج في محافظة نينوى العراقية بالكامل.