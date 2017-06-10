يفكر العداء الجاميكى الشهير يوسين بولت، صاحب الألقاب والإنجازات العديدة، فى مستقبله، بينما يستعد لخوض آخر سباق رسمى فى بلاده فى وقت لاحق من اليوم السبت.

وأهم ما يفكر به بولت الذى سيعتزل بعد بطولة العالم لألقاب القوى فى أغسطس المقبل الانخراط فى الأعمال الخيرية ومساعدة المدرب جلين ميلز فى إدارة شؤون ناديه لألعاب القوى.

وقال بولت للصحفيين، “وعدته (ميلز) بأننى سأحاول قدر المستطاع أن أكون جزءا من نادى ريسرز لألعاب القوى، يريدنى أن أتولى إدارة النادى، لكننى لا أعتقد أن هذا سيحدث، بالتأكيد سأسعى للمساعدة بأقصى قدر ممكن لأننى أحب النادى وأحب مدربى كثيرا.”

وأكد بولت (30 عاما) الذى حصد الكثير من الألقاب والميداليات فى بطولة العالم والألعاب الأولمبية أنه سيفتقد المنافسات لكنه لن يفتقد التدريبات القاسية.

وقال بولت حامل الرقمين القياسيين لسباقى 100 و200 متر “سأفتقد الجمهور.. لأننى أستمتع بالتفاعل مع الجمهور. هذا أهم ما سأفتقده بالنسبة لالعاب القوى.”

وأشار بولت أيضا إلى أنه لن يخوض غمار العمل السياسى رغم تلقيه عرضا من رئيس الوزراء الجاميكى اندرو هولنيس لتولى منصب حكومى. وأضاف بولت “لقد أكدت طوال سنوات أننى لا أحب الانخراط فى العمل السياسى.. ودائما حاولت الإبتعاد عن الخوض فى القضايا السياسية عند الإجابة عن أسئلة الصحفيين.”

وحصد بولت 11 لقبا فى بطولة العالم لألعاب القوى وفاز بسباقى 100 و200 متر فى اخر ثلاث دورات أولمبية وبلقبى السباقين فى ثلاث من أخر أربع بطولات للعالم مع استثناء واحد عندما أخطأ فى بداية سباق 100 متر فى بطولة العالم فى دايجو الكورية الجنوبية فى 2011.