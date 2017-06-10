اليوم.. وصول 8 آلاف و500 طن بوتجاز إلى ميناء الزيتيات2017-06-10 13:21:25
يستعد ميناء الزيتيات بالسويس اليوم السبت لاستقبال السفينة “أرزوجاز” وعلى متنها 8 آلاف و500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.
وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف في بيان له اليوم السبت، إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال ثلاث سفن هي “مسرة” و”النوى إكسبريس”، و”بوسيدون إكسبريس” وعلى متنها 1001 راكب و167 شاحنة بضائع، و16 شاحنة لأمتعة الركاب، و 39 سيارة، فيما يستعد ميناء الغردقة لاستقبال العبارة “الرياض” وعلى متنها 868 راكبا و86 سيارة، أما ميناء نويبع فيستعد لاستقبال السفينة “سينا” وعلى متنها 440 راكبا و11 برادا و4 تريلات و29 سيارة.
وأشار إلى أن حركة الموانئ تضمنت أمس الجمعة في ميناء سفاجا استقبال السفينة “عمان” وعلى متنها 459 راكبا و26 شاحنة بضائع و6 شاحنات لأمتعة الركاب و38 سيارة، وغادرت 3 سفن هي “مسرة” و”النوى إكسبريس” و”بوسيدون إكسبريس” وعلى متنها 269 راكبا و145 شاحنة و8 سيارات، وفي الغردقة مغادرة العبارة “الرياض” وعلى متنها 23 سيارة، وفي نويبع استقبال السفينة “سينا” وعلى متنها 569 راكبا و6 برادات و5 تريلات و15 سيارة و3 حافلات، ومغادرة السفينة “سينا” وعلى متنها 173 راكبا منهم 97 معتمرا وحافلتا عمرة و13 برادا و 23 تريلا.
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